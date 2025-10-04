Lazio-Torino, probabili formazioni: Sarri e Baroni a caccia di riscatto, le ultime notizie

Lazio-Torino probabili formazioni. La squadra di Sarri ospita quella di Baroni nel sesto turno della Serie A, in una partita che promette equilibrio e tensione. Da una parte, i biancocelesti cercano continuità di risultati dopo un avvio altalenante; dall’altra, i granata vogliono invertire la rotta dopo due sconfitte consecutive. Il match dell’Olimpico metterà di fronte due squadre che hanno vissuto un inizio di stagione tra alti e bassi, con la necessità di trovare punti e certezze per risalire la classifica.

Il momento delle due squadre

La Lazio di Maurizio Sarri ha finora collezionato due vittorie e tre sconfitte, mostrando buone trame di gioco ma poca concretezza sotto porta.

Il Torino dell’ex Marco Baroni arriva invece con un bilancio più pesante: una sola vittoria, un pareggio e tre ko, risultati che hanno complicato il cammino dei granata.

Probabile formazione Lazio

Sarri confermerà il 4-2-3-1, puntando su Gila e Romagnoli come coppia centrale difensiva. In mezzo al campo è aperto il ballottaggio tra Basic e Belahyane per affiancare Cataldi.

In avanti, il tecnico si affiderà a Castellanos come unica punta, supportato da Cancellieri, Dia e Pedro, con Zaccagni non al meglio e quindi in dubbio.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Pedro; Castellanos.

All.: Sarri.

“Lavoro, determinazione, convinzione” 🎙️



Sul canale YouTube la conferenza stampa di Mister Baroni pre #LazioTorino 🐂 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) October 3, 2025

Probabile formazione Torino

Modulo speculare anche per Baroni, che dovrà gestire alcune assenze pesanti. In mediana agiranno Asllani e Casadei, mentre in attacco ci sarà ancora Giovanni Simeone come riferimento centrale.

Alle sue spalle spazio a Ngonge, Vlasic e Aboukhlal, con il ballottaggio tra Lazaro e Pedersen per la fascia destra.

Torino (4-2-3-1): Israel; Lazaro, Coco, Maripan, Nkounkou; Casadei, Asllani; Ngonge, Vlasic, Aboukhlal; Simeone.

All.: Baroni.

