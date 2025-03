Home | Inter, arrivano due record per Simone Inzaghi che non si tira indietro: il “messaggio” vale per tutti

Serata storica per l’Inter e per Simone Inzaghi, che a Rotterdam firma due record importanti nella vittoria per 2-0 contro il Feyenoord. Con questo successo, il tecnico piacentino diventa l’allenatore nerazzurro con più vittorie in Champions League (22), superando Roberto Mancini (21) ed Helenio Herrera (20).

⚡️"L'Inter punta al double campionato-Champions League?" chiede il giornalista in conferenza stampa dopo #FeyenoordInter



🏆🏆🏆"No, TREBLE, TRE" la risposta immediata del tecnico Simone #Inzaghi con tanto di gesto con la mano



"Siamo contenti, dobbiamo…

Ma non è l’unico record raggiunto ieri da Simone: con otto clean sheet in nove partite europee stagionali, Inzaghi diventa anche il tecnico con la miglior percentuale di partite senza subire gol nella storia della competizione tra quelli con almeno 30 match disputati.

La solidità difensiva dell’Inter in questa Champions ricorda quella della stagione 2022/23, culminata con la finale persa contro il Manchester City. Anche allora i nerazzurri collezionarono otto clean sheet, ma stavolta il record potrebbe essere ulteriormente migliorato.

Martedì, a San Siro, la squadra di Inzaghi avrà l’occasione di blindare l’accesso ai quarti di finale, con la speranza di spingersi ancora oltre, anche se non sarà per nulla facile. Il prossimo ostacolo in caso di passaggio del turno, infatti, quasi certamente sarà il Bayern Monaco, che punta alla finalissima in casa propria e che ieri ha strapazzato il Leverkusen per 3-0.

Ma dopo la gara contro il Feyenoord, Inzaghi ha sorpreso tutti. In conferenza stampa, alla domanda sulla possibilità di centrare la doppietta campionato-Champions, ha replicato con un gesto della mano: “Tre”. Che può stare per Triplete ma, più probabilmente, indicare con orgoglio il fatto che l’Inter è ancora in corsa su tre fronti e cercherà di fare il proprio meglio senza rinunciare a lottare.

Inter, Simone Inzaghi e il sogno di “Triplete”

Più che una “provocazione” o uno scherzo, dunque, il gesto di Inzaghi è il termometro di una squadra matura, consapevole della propria forza e pronta a lottare su tutti i fronti, cercando di superare le difficoltà e di procedere passo dopo passo verso il traguardo sperato. Il tecnico nerazzurro, in ogni caso, non ha paura, ed è abituato a convivere con le pressioni e con le critiche.

Dopo l’1-1 di Napoli, che pure ha garantito all’Inter di conservare il primato in Serie A, non sono mancate le punzecchiature. Inzaghi, nonostante il suo carattere tranquillo e riservato, ha scelto di rispondere mostrando la mentalità vincente che sta cercando di trasmettere alla sua Inter. E il messaggio è chiaro: questa squadra ci proverà fino in fondo.

