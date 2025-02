Insufficienza renale di Papa Francesco: sintomi e come si può curare

Le condizioni di salute di Papa Francesco destano apprensione tra i fedeli. Il Papa è ricoverato da circa dieci giorni al Policlinico Gemelli di Roma per una bronchite, poi trasformatasi in una polmonite bilaterale. Nei giorni scorsi, oltre ad accusare una crisi respiratoria, il Pontefice ha avuto un’insufficienza renale. In questo articolo vi spieghiamo quali sono i sintomi e soprattutto come si può curare nello specifico. (Continua…)

Le condizioni di salute di Papa Francesco

Papa Francesco è ricoverato da circa dieci giorni al Policlinico Gemelli di Roma e le sue condizioni tengono in apprensione i fedeli. Il Pontefice è stato ricoverato per una bronchite, trasformatasi poi in polmonite bilaterale. Quando le condizioni di Papa Bergoglio sembravano migliorare, nei giorni scorsi il Pontefice ha avuto prima una crisi respiratoria, poi ieri un’insufficienza renale. Adesso tutti si chiedono quali sono i sintomi di un’insufficienza renale e soprattutto come si può curare. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)