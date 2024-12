Home | Infortunio per Cambiaso, altri guai per la Juventus: il report medico, quando rientra

Andrea Cambiaso, difensore della Juventus, si è infortunato nel corso della partita di ieri in cui i bianconeri hanno (con fatica) pareggiato con il Bologna allo “Stadium”. Fin dal cambio si era capito che Cambiaso aveva un problema alla caviglia, dolorante, ma era altrettanto difficile capirne l’entità. Solo oggi, dopo la visita al JMedical, se ne è saputo di più, anche per ipotizzare la data di rientro di Cambiaso, giocatore fondamentale per una squadra già orfana di due difensori.

Terminate le visite al J Medical per Andrea #Cambiaso nel day after di #JuveBologna 👀 In attesa di scoprire l'entità dell'infortunio riceve l’affetto dei tifosi bianconeri ⚪️⚫️ pic.twitter.com/NZfBkuAIdv — JuventusNews24.com (@junews24com) December 8, 2024

Oggi ai canali ufficiali della Juventus è arrivato il report medico su Andrea Cambiaso. Questa la nota del club bianconero: “Andrea Cambiaso, uscito durante il primo tempo della gara di sabato sera contro il Bologna, è stato sottoposto questa mattina presso il J | medical ad accertamenti strumentali, che hanno evidenziato una modesta distrazione capsulo legamentosa della caviglia sinistra. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente”.

Le condizioni di Andrea Cambiaso continuano a destare preoccupazione in casa Juventus. Il tecnico Thiago Motta, interpellato sull’infortunio del terzino, ha mantenuto la massima prudenza: “Dobbiamo valutarlo, vediamo domani. Un’assenza prolungata del giovane laterale potrebbe complicare ulteriormente la situazione difensiva dei bianconeri, già provati da diverse indisponibilità. Cambiaso si è rivelato fondamentale nello scacchiere di Motta, garantendo equilibrio e qualità sia in fase difensiva che in proiezione offensiva. (segue dopo la foto)

Bollettino Medico | Le condizioni di Andrea Cambiaso



🔗➡️ https://t.co/Wxh7Ks9TUs pic.twitter.com/sxSDOyGlEY — JuventusFC (@juventusfc) December 8, 2024

Con il City in Champions Cambiaso non ci sarà

La Juventus si prepara ad affrontare il Manchester City nella prossima giornata di Champions League, un impegno proibitivo contro la squadra di Pep Guardiola. Thiago Motta, in conferenza stampa, ha risposto così sull’eventualità di trovarsi al cospetto dei campioni d’Europa:

“Non esiste un momento migliore per affrontare il City, squadra di quel livello. Daremo il nostro massimo, cercando di limitare il loro gioco e di esprimere il nostro.”

La Vecchia Signora cercherà di sfruttare al massimo l’energia del pubblico e di adattare il proprio gioco per arginare il pressing e il possesso palla asfissiante del Manchester City. Una prestazione di squadra compatta e determinata sarà imprescindibile per provare a strappare un risultato positivo contro una delle formazioni più temibili del panorama internazionale.

Con Cambiaso in dubbio e l’emergenza in difesa, la Juventus si trova in un momento cruciale della stagione. La trasferta europea potrebbe rappresentare uno spartiacque importante, non solo per il cammino in Champions League ma anche per cementare le ambizioni della squadra di Motta su tutti i fronti.

Leggi anche: