Olimpia Milano, infortunio Leandro Bolmaro. Nel primo tempo quasi perfetto per l’Olimpia Milano, che ha battuto la Dinamo Sassari con un netto 100-75 nella prima gara ufficiale al Forum, l’unica nota negativa per i biancorossi è stato l’infortunio di Leandro Bolmaro.

Olimpia Milano-Sassari, come si è fatto male Leandro Bolmaro? https://t.co/IjkP36J9LJ — RealOlimpiaMilano (@OlimpiaMiNews) October 7, 2024

L’argentino ha riportato problemi alla caviglia dopo aver giocato appena 2 minuti, lasciando il campo visibilmente zoppicante. Questo infortunio arriva dopo quello di Josh Nebo registrato in settimana. “Abbiamo disputato, credo, una buona partita, nonostante la perdita immediata di Bolmaro”, ha dichiarato Messina in conferenza stampa. “Le sue condizioni? Le valuteremo domani (oggi) e ne sapremo di più”. (continua dopo la foto)

Chi è Leando Bolmaro

Leandro Bolmaro ha cominciato a giocare nell’Almafuerte, a Las Varillas, città della provincia di Cordoba. Nel 2017 si è trasferito a Bahia Blanca per giocare nell’Estudiantes. Dopo un anno, è passato al Barcellona che a sua volta l’ha utilizzato nella seconda squadra (10.4 punti, 3.1 rimbalzi, 2.7 assist di media). Nel 2019/20 ha giocato sia in prima squadra che nella formazione riserve (14.9 punti e 3.6 assist di media). Nella stagione 2020/21 ha giocato stabilmente in prima squadra con 30 presenze in EuroLeague incluse le Final Four di Colonia (26 minuti in campo nella semifinale con l’Olimpia e 25 nella finale con l’Efes) e 33 in campionato con 6.4 punti per gara, il 45.3% nel tiro da tre. Nel 2020/21 ha vinto sia la Coppa del Re che il campionato spagnolo. Alla fine di quella stagione ha esercitato l’opzione per uscire dal contratto e trasferirsi nella NBA a Minnesota che aveva acquisito i diritti su di lui dopo il draft del 2020 (scelto al numero 23 da New York). Bolmaro ha giocato due anni nella NBA prima a Minnesota e poi a Utah con 49 presenze in campo. Nel 2023 ha finito la stagione in Spagna a Tenerife e nell’ultima ha giocato al Bayern Monaco (8.4 punti e 3.4 assist di media in EuroLeague con 30 presenze di cui 28 in quintetto) vincendo il titolo tedesco (7.7 punti e 2.8 assist di media, il 38.5% da tre) e la Coppa di Germania.

Leggi anche: