Italia, Haaland è Ko: le parole di Guardiola sull’infortunio spaventano la Norvegia

Erling Haaland, attaccante del Manchester City e capocannoniere della Norvegia, è alle prese con un infortunio alla caviglia sinistra. Durante il match dei quarti di finale di FA Cup contro il Bournemouth, Haaland si è accasciato a terra e ha fatto scattare l’allarme. Il Manchester City, in un comunicato ufficiale, ha precisato che il giocatore è stato sottoposto ai primi esami a Manchester.

Haaland, i tempi di recupero. Guardiola: “Starà fuori tra le 5 e le 7 settimane” https://t.co/H1QuDcwBwt — Repubblica Sport (@SportRepubblica) April 1, 2025

La situazione è parsa preoccupante, il club ha rassicurato i tifosi, dichiarando che Haaland sarà sottoposto a nuovi consulti specialistici per stabilire l’entità dell’infortunio. La speranza è che l’attaccante possa recuperare in tempo per tornare in campo prima della fine della stagione, in particolare in vista del Mondiale per Club, che inizierà il 14 giugno.

A essere più in ansia però è la Norvegia, attesa dall’incontro con l’Italia del 6 giugno. Si tratta di una partita fondamentale per la qualificazione ai Mondiali 2026, e l’eventuale assenza di Haaland potrebbe pesare enormemente sulle ambizioni della squadra norvegese. La Nazionale italiana, che si prepara ad affrontare i norvegesi, potrebbe trarre vantaggio da questa incerta situazione.

Se Haaland non dovesse recuperare in tempo, la Norvegia perderebbe il suo uomo di punta, un’assenza che potrebbe indebolire significativamente la squadra. Il giocatore del Manchester City è il principale pericolo per la difesa azzurra, e la sua assenza potrebbe cambiare le dinamiche della partita.

Pep Guardiola, le parole su Haaland che spaventano la Norvegia

La situazione è in evoluzione, con l’attaccante che seguirà un percorso di recupero. La verità sull’entità dell’infortunio e sulla sua possibilità di giocare contro l’Italia arriverà solo dopo nuovi consulti medici. A preoccupare il team della squadra nordica, però, sono arrivate le parole di Guardiola, che ha anticipato come Haaland dovrebbe restare fermo per “un periodo compreso fra le 5 e le 7 settimane“.

Questo significa che, anche se il fuoriclasse norvegese riuscisse a recuperare in tempo per la partita contro l’Italia, certamente non potrà essere al meglio della forma. Un problema non da poco per il Ct della Norvegia Solbakken, che per ora preferisce non commentare.

Per l’Italia, la sfida di giugno è di importanza vitale, e se Haaland dovesse mancare, gli Azzurri avranno l’opportunità di ottenere un vantaggio decisivo nel cammino verso i Mondiali in quella che potrebbe diventare una sfida decisiva per la qualificazione. La speranza dei nostri avversari è che l’attaccante possa recuperare, ma per ora, i tifosi norvegesi restano con il fiato sospeso.

