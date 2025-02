Influenza, è boom di polmoniti. Pregliasco avverte gli italiani: “I tre sintomi per riconoscerla”. Il Bel Paese è attraversato da nord a sud da un considerevole numero di casi di polmoniti da influenza. Il Prof. Fabrizio Ernesto Pregliasco fa chiarezza sulla situazione fornendo alcuni consigli e avvertimenti per capire quando è il caso di preoccuparsi. (Continua a leggere dopo la foto…)

Boom di casi di influenza in Italia: è emergenza?

Con l'influenza che in Italia ha raggiunto il picco stagionale, cresce anche il numero di casi di polmonite, una delle complicanze più gravi e temute delle infezioni respiratorie. Questo aumento di casi che sta colpendo la popolazione della Penisola sta mettendo a dura prova gli ospedali, con un incremento degli accessi ai pronto soccorso e dei ricoveri in diverse regioni, tra cui Lombardia, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Puglia e Sardegna, che sono tra le più colpite.

I casi in diminuzione, ma l’allerta resta alta

Fortunatamente, nell’ultima settimana si registra un leggero calo nel numero di casi, riportando i dati in linea con livelli di media intensità. Secondo il bollettino “Il livello d’incidenza in Italia è pari a 16,5 casi per mille assistiti mentre la settimana scorsa si attestava sul 17,4”. Ciò non toglie che moltissimi italiani sono ancora a letto alle prese con una serie di sintomi debilitanti da tenere monitorati per evitare i peggioramenti. Vediamo nel dettagli i consigli dell’esperto Pregliasco, virologo e direttore sanitario dell’ospedale Galeazzi di Milano.

