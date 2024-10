Indossa degli orecchini, poi il dramma: “In ospedale per farsi tagliare le orecchie”

Una donna ha pubblicato un video su TikTok per avvertire chi come lei, potrebbe cadere nello stesso errore. Amber ha raccontato la sua esperienza con degli orecchini. La donna ha deciso di fare un acquisto economico del quale si è assolutamente pentita. Inizialmente però non aveva idea che l’oggetto avrebbe potuto portare ad un rischio del genere finché non si è rivolta ad un esperto che le ha spiegato la situazione. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

La disavventura di Amber

Amber ha raccontato la sua esperienza su TikTok. Ben preso, la donna è passata dall’essere entusiasta del suo nuovo paio di orecchini comprato a un prezzo stracciato, a preoccupata. La giovane ha riscontrato numerose e rischiose problematiche delle quali era completamente ignara. Una volta indossati i suoi nuovi orecchini, la chiusura è rimasta bloccata. “Non riuscivo più a rimuoverli”, ha raccontato Amber Guttilla sul proprio profilo social. (Continua dopo le foto)

Amber ha usato la chiusura in silicone per orecchini

Amber ha indossato per un mese degli orecchini con la chiusura in silicone, poi la tragica scoperta: non riusciva più a toglierle. Convinta che si trattasse di un errore commesso da lei e che non fosse mai successo a nessuno, si è recata dal piercer per domandargli aiuto. “Fammi indovinare, è uno di quei dorsi trasparenti in silicone”, ha immediatamente detto il tecnico vedendo Amber in difficoltà. Amber non era l’unica ad aver avuto problemi con questo tipo di chiusura per orecchini. Il piercer le ha rivelato che anche un’altra ragazza ha avevo lo stesso problema. “Le ho dovuto dire di andare in ospedale a farsi tagliare le orecchie”, ha raccontato terrorizzando la ragazza. Come ha risolto il suo problema Amber?

