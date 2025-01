Home | Incidente tra tre auto in Italia: una giovane vita spezzata per sempre

Continuano le stragi sulle strade italiane, una giovane vita è stata spezzata per sempre. Un terribile incidente stradale si è verificato nel nostro Paese nella notte di oggi 31 Gennaio 2025. Sul luogo del disatro sono giunti come sempre i medici del 118 e le Forze dell’Ordine, che stanno cercando di ricostruire quanto avvenuto. (Continua a leggere dopo le foto)

Roma, incidente tra tre auto: morto un 19enne

Nella notte di oggi, 31 Gennaio 2025, si è verificato un terribile incidente stradale tra tre auto in via Maremmana Inferiore, vicino Roma. Come riportato dal Il Messaggero, il bilancio è di un morto e tre feriti gravi. A riportare la triste notizia sono stati i Vigili del Fuoco, i quali hanno anche reso disponibili alcuni dettagli sulla vittima, ovvero un ragazzo di 19 anni. La strada è stata chiusa fino al termine dei rilievi. Sul posto, oltre ai Pompieri, i Carabinieri e i medici del 118.

“Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva”