Tragedia a Roma, dove un incidente stradale ha coinvolto due auto della polizia, provocando la morte di un agente di 32 anni. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 5.10 in via dell’Acquedotto del Peschiera, all’incrocio con viale dei Monfortani,. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione.

Incidente tra auto della polizia

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell’incidente a rimanere coinvolte sono state due volanti della Polizia di Stato, che si sono scontrate, ribaltandosi entrambe. Per il poliziotto che viaggiava come passeggero non c’è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Sulla dinamica dell’incidente e sulle responsabilità di chi si trovava alla guida indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Le pattuglie stavano andando in sirena su un intervento per una rissa.

