Incidente tra minicar e Mercedes, auto completamente distrutta: chi c’era a bordo

Tragico incidente nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 22 ottobre 2024. Scontro frontale tra una minicar e una Mercedes. Le auto sono andate completamente distrutte. I sanitari, interventi immediatamente, hanno prestato i primi soccorsi al giovanissimo alla guida della minicar, le cui condizioni sono apparse subito molto gravi. Alcuni testimoni hanno raccontato la terribile scena accaduta sotto i loro occhi.

Incidente Marino, scontro tra minicar e Mercedes

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri sulla via Nettunense, al chilometro 2+ 150, all'altezza del distributore di carburante Fiamma 2000, località Castelluccia, a Marino, alle porte di Roma. Terribile scontro tra una minicar con a bordo un ragazzino e una Mercedes. In base alla prima ricostruzione, si è trattato di un frontale in cui le due vetture sono andate quasi completamente distrutte. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale del comando di Marino e un'ambulanza del 118. Coinvolti nello scontro i due conducenti delle vetture, che sono finiti entrambi in ospedale.

Disagi alla circolazione, il racconto dei testimoni

Il traffico è rimasto paralizzato per ore lungo la via Nettunense con forti rallentamenti anche sulla via Appia, in entrambe le direzioni. Gli agenti della polizia locale sono rimasti impegnati sul posto per ore e la via Nettunense è rimasta chiusa fino a circa 23, creando diversi disagi alla circolazione. Le auto coinvolte nell’incidente sono poste sotto sequestro e serviranno accertamenti per determinare le cause del tragico scontro. I carabinieri ascolteranno anche le persone che erano presenti sul posto. Intanto, sui gruppi locali di Fb, un testimone ha postato un messaggio intorno alle 20. “C’erano pezzi di carrozzeria ovunque, uno scenario apocalittico, le macchine distrutte e una persona a terra in condizioni gravi”, ha scritto un utente, seguito da altri commenti di residenti in apprensione e preoccupati per le sorti dell’adolescente. Come stanno le persone che viaggiavano a bordo delle auto coinvolte nell’incidente?

