Incidente in Lamborghini per il calciatore di Serie A: le sue condizioni

Il calciatore è andato a sbattere con la sua Lamborghini, rischiando di farsi piuttosto male. L’incidente è avvenuto lo scorso sabato, 14 dicembre 2024, durante la notte. Ci ha pensato uno dei suoi compagni di squadra a raggiungerlo, recandosi sul luogo del sinistro per riportarlo a casa. Come sta il famoso calciatore protagonista dell’incidente? (Continua dopo le foto)

Incidente in Lamborghini per Dele-Bashiru

È successo sabato sera. Dele-Bashiru ha avuto un incidente con la sua Lamborghini nei pressi di Bracciano. Giovedì era stato protagonista in Europa contro l’Ajax, suo il secondo gol dell’1-3, era arrivato dopo l’ottima prestazione di Napoli. La notizia dell’incidente inizialmente era rimasta coperta, poi è rimbalzata dai social. Fortunatamente, il sinistro non è finito in dramma. (Continua dopo le foto)

Come sta Dele-Bashiru dopo l’incidente

Fortunatamente, il calciatore della Lazio è uscito illeso dall’incidente: non sono stati riscontrati traumi e non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Dopo l’incidente, concluse le operazioni di accertamento dei fatti che si sono protratte fino a tardi, Dele-Bashiru è stato riaccompagnato a casa da un suo compagno di squadra. In suo soccorso, è arrivato l’olandese Tijjani Noslin. L’incidente non ha avuto conseguenze. Dele-Bashiru potrà partecipare ai prossimi impegni sportivi.

