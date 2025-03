Home | Incidente in galleria, Irene muore a 37 anni: lascia due figli gemelli

Incidente frontale in galleria, Irene muore a 37 anni: lascia due figli – Incidente in galleria a Firenze, sul bypass del Galluzzo. Poco prima delle 16 di ieri, martedì 4 marzo 2025, al chilometro 3,200 della statale 741, si è verificato un violento frontale che ha coinvolto due automobili. Il bilancio pesante: una 37enne di nome Irene Furiesi è morta e altre due persone sono rimaste ferite e subito ricoverate in codice giallo. (continua a leggere dopo le foto)

Incidente in galleria a Firenze, Irene muore a 37 anni: lascia due figli gemelli

Tragedia nel pomeriggio di martedì 4 marzo lungo il bypass del Galluzzo, nel tratto di strada statale 741, che collega la via Senese allo svincolo dell’A1 e all’imbocco della Firenze-Siena. Poco prima delle 16, due automobili si sono scontrate frontalmente all’interno della galleria, al chilometro 3,200, nel territorio comunale di Impruneta. A perdere la vita, come dicevamo in apertura, Irene Furiesi, 37 anni, architetta e mamma di due gemelli di 4 anni. (continua a leggere dopo le foto)

Incidente in galleria a Firenze: nel frontale perde la vita una donna di nome Irene Furiese

A bordo della macchina guidata da Irene Furiesi non erano presenti altre persone. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro e se la vittima indossasse la cintura di sicurezza. Nonostante la parte anteriore di entrambi i mezzi sia andata distrutta, gli abitacoli delle due auto sono sembrati integri, dall’esterno, dopo l’impatto. Nell’incidente in galleria a Firenze sono rimaste ferite anche due persone, un uomo di 60 anni e una 53enne, che viaggiavano sull’altra vettura. Entrambi sono stati ricoverati in codice giallo, rispettivamente all’ospedale di Torregalli e a quello di Careggi.

