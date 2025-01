Incidente aereo Washington, la scoperta dalle scatole nere: cosa non torna

Sono state ritrovate le due scatole nere collegate all’incidente tra un aereo passeggeri e un elicottero militare nei cieli di Washington. A riferirlo sono i media Usa. Il registratore vocale della cabina di pilotaggio e il registratore dei dati di volo del piccolo aereo di linea sono stati recuperati dagli investigatori nelle gelide acque del fiume Potomac, dov’è finito l’aereo. C’è però qualcosa che non torna. (Continua…)

Incidente aereo Washington

Grave incidente aereo avvenuto a Washington, nei pressi dell’aeroporto Ronald Regan. L’aereo di linea 5342 dell’American Airlines si è scontrato in cielo con un elicottero militare in fase di atterraggio. Subito dopo l’incidente c’è stato un imponente schieramento di forze per recuperare i superstiti. A bordo dell’aereo, infatti, c’erano 64 persone. L’aereo è finito nel fiume Potomac, le cui acque sono davvero gelide. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per ore e ancora adesso si sta cercando di recuperare i pezzi dell’aereo. Nel frattempo sono state ritrovate le due scatole nere collegate all’aereo e all’elicottero. C’è qualcosa però che non torna. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)