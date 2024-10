Incidente a catena in autostrada: 11 feriti, scoppia il caos

Continua la strage di sangue sulle strade italiane. Nella mattinata di oggi, 21 Ottobre 2024, si è verificato un incidente a catena sulla nota autostrada italiana A4. Al momento si registrano ben 11 feriti. Sul posto dello scontro sono giunti immediatamente sia i medici del 118 che le Forze dell’Ordine, le quali stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti. (Continua a leggere dopo le foto)

Incidente a catena sull’autostrada A4: 11 feriti

È di undici feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella prima mattinata di oggi, lunedì 21 ottobre 2024, lungo l’autostrada A4, tra Sesto San Giovanni/Cinisello Balsamo e la barriera Milano est tangenziale A52. Secondo una prima ricostruzione, come riportato da Today, alcuni minuti prima delle 7, tre veicoli si sono scontrati per cause ancora in corso di accertamento: due auto e un furgone, sul quale viaggiavano sette ragazzi. Molto probabilmente si tratterebbe di un tamponamento a catena. Sul posto sono intervenuti quattro equipaggi dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), in codice giallo. Stando a quanto riferito dalla centrale operativa, i feriti, tra i 18 e 34 anni, avrebbero riportato contusioni su varie parti del corpo. Alcuni di loro sono stati trasportati negli ospedali dell’area. L’incidente ha rallentato il traffico lungo l’autostrada, in direzione Venezia.

