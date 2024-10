Inchiesta Ultras, Chalanoglu ascoltato dagli inquirenti sui rapporti con la curva

Hakan Chalanoglu, perno del centrocampo dell’Inter, è atteso oggi negli uffici della Questura di Milano per essere ascoltato nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”. Gli investigatori, come è noto, stanno indagando sui rapporti tra i giocatori dell’Inter e i capi ultrà della Curva Nord, alcuni dei quali sono stati arrestati.

Via a 0 dal milan rimpiazzato un anno dopo con un pacco da 40mln. Arrivato da noi nell’ombra è diventato l’anima dell’inter. Mediano ala trequartista attaccante e difensore SEMPLICEMENTE HAKAN CHALANOGLU #Veronainter #chalanoglu pic.twitter.com/6YFwZ16AXw — freebossetti (@Zhang_barbun) May 3, 2023

Calhanoglu, rientrato dagli impegni con la nazionale turca, sarà sentito come persona informata sui fatti, e non come indagato. L’interesse degli inquirenti si concentra su una conversazione del maggio 2023, in cui Marco Ferdico, capo ultrà nerazzurro, avrebbe parlato di un incontro con il regista nerazzurro e con Nicolò Barella per discutere di alcune problematiche relative alla distribuzione dei biglietti per la finale di Champions League.

Nel corso di quella telefonata, Ferdico avrebbe fatto riferimento a una cena conviviale con il centrocampista e le rispettive famiglie. Gli investigatori cercheranno di chiarire il quadro dei rapporti fra igiocatori e gli esponenti delle curve. L’inchiesta ha già coinvolto altre figure legate all’Inter e al Milan, tra cui il tecnico Simone Inzaghi, il vicepresidente Javier Zanetti e il difensore Davide Calabria, tutti già ascoltati negli scorsi giorni.

Da quello che è emerso dai primi interrogatori, tutti i soggetti sentiti hanno sottolineato come il loro coinvolgimento con gli Ultras fosse limitato a discussioni sulle questioni sportive.

Leggi anche: