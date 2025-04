Un martedì ordinario si è trasformato in una tragedia quando un violento incendio ha colpito un ristorante, provocando morti e feriti. L’incidente, avvenuto durante l’ora di pranzo, ha colto tutti di sorpresa, lasciando pochissimo tempo per l’evacuazione. Le fiamme si sono propagate rapidamente, rendendo difficoltose le operazioni di soccorso per coloro che si trovavano all’interno della struttura. (Continua…)

Incendio nel ristorante, ci sono morti e feriti

L’incendio è scoppiato alle 12:25, mentre il ristorante era particolarmente affollato. I soccorsi sono arrivati prontamente: vigili del fuoco, ambulanze e personale sanitario hanno lavorato intensamente per soccorrere i feriti, che sono stati stabilizzati e trasportati rapidamente in ospedale. Un’ambulanza è rimasta sul posto per gestire i casi più critici, garantendo un intervento tempestivo.

La struttura era un ristorante a due piani, con una superficie complessiva di circa 300 metri quadrati, conforme alle norme di sicurezza vigenti per le attività commerciali. Tuttavia, la rapidità con cui le fiamme si sono propagate ha reso impossibile una evacuazione efficace. Le immagini diffuse online mostrano i devastanti effetti dell’incendio, che ha ridotto il locale a un cumulo di macerie. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)