Home | Incendio in una chiesa in Italia: il dramma nella notte

Tragedia sfiorata ieri sera dove i vigili del fuoco e i carabinieri sono stati allertati di un incendio nei pressi della piccola chiesa. Le cause del rogo, con ogni probabilità, sono state innescate da una bombola del gas, che ha interessato principalmente un locale ricreativo e una stanza posta alle spalle dell’ingresso della chiesa, che il parroco aveva messo a disposizione di una donna in difficoltà economiche e a suo marito.

Incendio in una chiesa in Italia

Un violento incendio ha sconvolto lunedì sera la tranquillità di Anacapri. Le fiamme sono divampate in un locale adiacente alla chiesa di Santa Sofia, in via Trieste e Trento, causando il ferimento grave di una donna.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato innescato da un’esplosione di una bombola del gas. Le fiamme si sono rapidamente propagate, interessando principalmente un locale ricreativo e una stanza messa a disposizione dal parroco a una coppia in difficoltà economiche, recentemente sfrattata. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto con diverse squadre, hanno lavorato incessantemente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Il locale è stato completamente distrutto dall’incendio, mentre la chiesa ha riportato danni lievi. (continua dopo la foto)

Tragedia sfiorata

La donna, M.V. classe 1959, ha subìto delle ustioni delle ustioni di 2° e 3° grado agli arti inferiori e superiori, ma é cosciente e non è in pericolo di vita. È stata trasferita dall’ospedale Capilupi al Centro Grandi Ustioni del Cardarelli di Napoli. I carabinieri, dopo il trasferimento della notte, hanno provveduto a sequestrare i tre locali dove è nato l’incendio per maggiori accertamenti. Le indagini sono in corso per accertare le cause del rogo e stabilire se si sia trattato di un incidente o di un dolo. Paura tra i residenti che si sono riversati in strada. Presente sul posto anche il sindaco Franco Cerrotta, intervenuto immediatamente.



