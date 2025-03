Discoteca in fiamme, almeno 50 morti: “Circa 1500 persone al concerto”

Tragedia in Macedonia del Nord: un incendio scoppiato in una discoteca nel nord del Paese ha provocato la morte di almeno 50 persone. L’incidente è avvenuto a Kocani, una cittadina a circa 100 chilometri a est di Skopje, dove circa 1.500 persone si erano radunate per un concerto. Cosa è accaduto. (Continua a leggere dopo la foto…)

NORTH MACEDONIA FIRE UPDATE: At least 50 people have been killed in a fire at the Pulse nightclub in Kocani, North Macedonia, according to the country's interior ministry. The fire erupted around 3:00 AM Sunday during a performance by hip-hop duo ADN, with eyewitness video… pic.twitter.com/kg5ln6JW4o