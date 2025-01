Incendio al cinema multisala, è panico: cos’è successo

Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri all’interno di una struttura che ospita al terzo piano una multisala cinematografica. Le fiamme si sono sviluppate in corrispondenza della sala 10 del cinema. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di domare le fiamme. Per fortuna non sono stati registrati feriti. Le persone presenti all’interno della struttura, infatti, sono state fatte evacuare in modo ordinato. (Continua…)

Nel pomeriggio di ieri è scoppiato un vasto incendio in una struttura ed in particolare è stato coinvolto il tetto e il terzo piano che ospita una multisala cinematografica. Le fiamme sono divampate all'altezza della sala 10 del cinema. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. In totale circa quaranta operatori sono stati impegnati per domare le fiamme con il supporto di un'autoscala. Le persone presenti all'interno della struttura sono state fatte evacuare in tempo. Al momento non si conosce ancora la causa dell'incendio.