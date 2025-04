Ilaria Sula, dramma ai funerali per la madre: cos’è successo – «Per Ilaria e per tutte le altre vittime: basta violenza sulle donne». È lo striscione affisso dal gruppo «Intaccati» degli ultrà della Ternana che compare di fronte all’abitazione della famiglia di Ilaria Sula sulla in viale dello Stadio, a Terni. Tantissime persone si sono radunate sul marciapiede in attesa dell’inizio del corteo funebre alle 14 per raggiungere il vicino cimitero. (continua a leggere dopo le foto)

Ilaria Sula, dramma ai funerali per la madre: cos’è successo

Il caso di Ilaria Sula ha toccato il cuore di tutti. E c’erano tantissime persone pronte a dare l’ultimo saluto alla giovane. Fuori dalla palazzina, piena di fiori e biglietti dedicati alla vittima, anche le pattuglie dei vigili urbani chiamati a dirottare il traffico cittadino. La madre della 22enne ha accusato un malore in strada, ma è stata sorretta da alcuni familiari che l’hanno fatta entrare in casa. «Ilaria, Ilaria!», ha gridato più volte in lacrime la donna. (continua a leggere dopo le foto)

Ilaria Sula, il malore della mamma all’arrivo del feretro a casa

Alle 14 il feretro bianco di Ilaria è uscito fra gli applausi della folla dal portone della sua abitazione nella città umbra. Ad accoglierlo fra gli altri la rettrice dell’Università Sapienza di Roma Antonella Polimeni, il vice sindaco di Terni Riccardo Corridore e alcuni parlamentari del Pd. Con loro almeno 2mila persone. Il corteo raggiungerà il cimitero dove l’imam di Terni reciterà una preghiera in memoria di Ilaria. La ragazza era infatti di religione musulmana come la sua famiglia. La madre della giovane è stata fatta sedere su una carrozzella spinta da un familiare. Fra i parenti anche una ragazza con una grande foto di Ilaria. Immagini davvero strazianti.

