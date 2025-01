Il Volo, la drammatica confessione di Ignazio Boschetto

Durante un servizio de “Le Iene”, uno dei componenti de Il Volo, Ignazio Boschetto, si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole. I tre artisti, che nel frattempo si trovavano a Parigi per una tappa del loro tour europeo, hanno parlato del loro rapporto, svelando anche alcuni aspetti inediti delle loro vite. (Continua…)

La storia de Il Volo

Il Volo è un gruppo musicale formatosi nel 2009 ed è composto da due tenori e un baritono: Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Il loro repertorio è composto principalmente da brani appartenenti alla tradizione classica italiana e internazionale, con stile e arrangiamenti moderni, e da brani pop rivisitati in chiave classica. Hanno inciso anche brani in lingua spagnola, inglese, francese, tedesca e latina. Hanno vinto il Festival di Sanremo nel 2015 con il brano “Grande amore” e con lo stesso pezzo si sono classificati al terzo posto all’Eurovision Song Contest 2015. Nel corso della loro carriera ha venduto più di 20 milione di copie in tutto il mondo. (Continua…)

“Le Iene”, il servizio su Il Volo

Nicolò De Vitiis de “Le Iene” ha realizzato un servizio su Il Volo, gruppo musicale formatosi nel 2009. L’inviato del noto programma televisivo ha seguito i tre cantanti a Parigi in una tappa del loro tour europeo. I tre componenti de Il Volo, Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto, si sono raccontati a cuore aperto, parlando del loro rapporto e rivelando aspetti inediti delle loro vite. In particolare, Ignazio Boschetto si è lasciato andare ad una confessione che ha lasciato tutti senza parole. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)