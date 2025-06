Il Torino ha scelto il nuovo allenatore: ecco chi siederà sulla panchina granata

Il Torino, dopo il divorzio da Vanoli che non aveva convinto il Presidente Cairo per i risultati raggiunti nell’annata appena trascorsa, si è mossa per cercare un altro tecnico a cui affidare la panchina per la prossima stagione. E oggi il club ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore.

Il primo giorno di Marco Baroni a Torino 🐂 — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) June 5, 2025

Sarà infatti Marco Baroni a sedere sulla panchina granata per le prossime due stagioni. L’annuncio è arrivato nella giornata di oggi, accompagnato dal messaggio del presidente Urbano Cairo, che ha dato il benvenuto al tecnico con un augurio semplice ma eloquente: “Benvenuto al Torino! Buon lavoro e Sempre Forza Toro!”.

Baroni, 60 anni, firmerà un contratto biennale che entrerà in vigore a partire dal 1° luglio. Dopo l’addio a Vanoli, la dirigenza ha scelto un profilo esperto e pragmatico, protagonista negli ultimi anni di salvezze solide e imprese inaspettate alla guida di squadre come Lecce e Verona e poi di un’esperienza in chiaroscuro con la Lazio.

La scelta di Baroni segna una nuova fase per il club di via Viotti, che si affida a un allenatore noto per la sua organizzazione difensiva, l’attenzione ai giovani e una mentalità operaia. Il Torino, reduce da stagioni altalenanti, spera di trovare finalmente quella continuità tecnica che è mancata troppo spesso negli ultimi anni. (continua dopo la foto)

I tifosi granata attendono ora i primi segnali sul calciomercato e sulle scelte tattiche che caratterizzeranno il nuovo ciclo. Ma il messaggio è chiaro: si riparte da una guida solida, con l’obiettivo di dare identità e stabilità a una squadra che vuole tornare protagonista.

