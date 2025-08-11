Le principali notizie sportive di oggi, 11 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Cominciamo dal calciomercato e con l’Atalanta che è pronta ad investire 70 milioni di euro per rinforzare l’attacco. Poi parliamo di Milan e delle parole di Allegri dopo il ko in amichevole con il Chelsea e di Juventus, tra preparazione in crescendo e mercato ancora in alto mare. Quindi il tennis, con la notizia a sorpresa di un possibile ritorno di Roger Federer. Infine le condizioni di Lorenzo Bonicelli dopo il grave infortunio alle Universiadi.
Il TG di Sport.it dell’11 agosto 2025
Rocco Placanica 11 Agosto 2025