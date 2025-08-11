Il TG di Sport.it dell’11 agosto 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 11 agosto 2025, nel TG di Sport.it. Cominciamo dal calciomercato e con l’Atalanta che è pronta ad investire 70 milioni di euro per rinforzare l’attacco. Poi parliamo di Milan e delle parole di Allegri dopo il ko in amichevole con il Chelsea e di Juventus, tra preparazione in crescendo e mercato ancora in alto mare. Quindi il tennis, con la notizia a sorpresa di un possibile ritorno di Roger Federer. Infine le condizioni di Lorenzo Bonicelli dopo il grave infortunio alle Universiadi.