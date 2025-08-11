x

Calciomercato, l’Atalanta prepara il doppio colpo: 70 milioni per attaccante ed esterno

Calciomercato Atalanta, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Dea sarebbe pronta a investire 70 milioni di euro per completare il mercato estivo. Una cifra significativa, destinata principalmente all’acquisto di un attaccante e di un vice-Zappacosta.

Rodrigo Muniz in pole per l’attacco

L’obiettivo prioritario per il reparto offensivo è Rodrigo Muniz del Fulham. Il brasiliano avrebbe espresso la volontà di non prendere parte all’amichevole di sabato contro l’Eintracht Francoforte, pur continuando ad allenarsi regolarmente con la squadra.

Il Fulham valuta il giocatore 45 milioni di euro e la Dea sarebbe pronta a formulare un’offerta da 40 milioni più bonus, con l’obiettivo di chiudere l’operazione entro la metà della settimana, trovando l’accordo con tutte le parti coinvolte.

Mateta alternativa più complicata

Più defilata la pista che porta a Jean-Philippe Mateta del Crystal Palace. Il francese, reduce da una prestazione decisiva con gol nella vittoria contro il Liverpool nel Community Shield, ha una valutazione elevata.

Il club inglese chiede 50 milioni di euro più bonus e ha già rifiutato un’offerta da 45 milioni del Newcastle, segnale che difficilmente scenderà dalle proprie richieste.

Diego Moreira per la corsia sinistra

Per il ruolo di esterno sinistro, il nome in cima alla lista è quello di Diego Moreira dello Strasburgo, club controllato dal Chelsea. Il giocatore è un obiettivo dell’Atalanta già da diverse settimane.

La richiesta iniziale è di 35 milioni di euro, ma i contatti diplomatici fanno pensare a una possibile intesa sui 30 milioni più bonus, aprendo così margini concreti di trattativa.

Situazione del mercato Atalanta

GiocatoreRuoloClub attualeValutazione richiestaStato trattativa
Rodrigo MunizAttaccanteFulham45 mln €Offerta 40 mln € + bonus, possibile chiusura a metà settimana
Jean-Philippe MatetaAttaccanteCrystal Palace50 mln € + bonusPiù defilata, costi elevati e resistenza del club
Diego MoreiraEsterno sinistroStrasburgo (Chelsea)35 mln €, trattabilePossibile accordo a 30 mln € + bonus

