Il TG di Sport.it dell’1 settembre 2025

Dal calcio alla Formula 1, passando per il tennis. Ecco le più importanti notizie sportive della giornata di oggi:

In casa Inter, monta la protesta dei tifosi nerazzurri dopo la brutta sconfitta con l’Udinese.

Intanto, nel panorama internazionale, Gigio Donnarumma approda al Manchester City.

La Juventus nel frattempo chiude i colpi Zhegrova e Openda.

Nel mondo del tennis, Sinner si prepara ad affrontare Alexander Bublik.

Chiudiamo con la Formula 1 e la Ferrari che continua a navigare in acque scure e incerte con le 5 posizioni di penalità che Hamilton dovrà ora scontare a Monza.

