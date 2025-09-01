Il TG di Sport.it dell’1 settembre 2025

Dal calcio alla Formula 1, passando per il tennis. Ecco le più importanti notizie sportive della giornata di oggi:
In casa Inter, monta la protesta dei tifosi nerazzurri dopo la brutta sconfitta con l’Udinese.
Intanto, nel panorama internazionale, Gigio Donnarumma approda al Manchester City.
La Juventus nel frattempo chiude i colpi Zhegrova e Openda.
Nel mondo del tennis, Sinner si prepara ad affrontare Alexander Bublik.
Chiudiamo con la Formula 1 e la Ferrari che continua a navigare in acque scure e incerte con le 5 posizioni di penalità che Hamilton dovrà ora scontare a Monza.