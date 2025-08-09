Il TG di Sport.it del 9 agosto 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 9 agosto 2025, nel TG di sport.it. Iniziamo dal calcio e da una storia triste: il ritiro di Gonzalez, centrocampista del Lecce, a causa di gravi problemi di salute. Poi il calciomercato, con il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus che si fa sempre più complicato, e il Napoli con diversi affari in entrata ed in uscita in chiusura. Parliamo anche dell’Inter e della complicata vittoria nell’amichevole in casa del Monaco. Infine Jannik Sinner al masters 1000 di Cincinnati e l’atletica giovanile con l’oro della 15enne stella azzurra Kelly Doualla agli Europei U20.