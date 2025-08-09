Kelly Doualla conquista l’oro nei 100 metri a 15 anni: prestazione eccezionale dell’atleta azzurra

La giovane velocista azzurra Kelly Doualla ha ottenuto la medaglia d’oro agli Europei under 20 di Tampere nei 100 metri a soli 15 anni, fermando il cronometro a 11’’22. L’atleta italiana ha dimostrato grande reattività in partenza, mantenendo il vantaggio acquisito sin dalle prime battute e tagliando il traguardo con sicurezza.

Il podio: argento a Mabel Akande, bronzo a Uliana Stepaniuk

Alle spalle di Doualla, il secondo posto è stato conquistato dalla britannica Mabel Akande con il tempo di 11’’41, mentre il bronzo è andato all’ucraina Uliana Stepaniuk, che ha chiuso in 11’’53. L’azzurra Alice Pagliarini si è classificata quarta per un solo centesimo (11’’54), dopo una prova determinata.

Il risultato di 11’’22 conferma il livello raggiunto da Doualla, che ha saputo combinare potenza e controllo tecnico, mostrando una maturità sportiva superiore rispetto alla sua giovane età. La presenza di due atlete italiane tra le prime quattro sottolinea la solidità e la profondità del settore giovanile dell’atletica azzurra.

Kelly Ann Maevane Doualla Edimo celebrates winning during European Athletics U20 Championships in Tampere, Finland on August 08, 2025. (Photo by Foto Olimpik/NurPhoto via Getty Images)

Prospettive per il futuro della velocità azzurra

Per il movimento italiano, il successo di Kelly Doualla rappresenta un segnale importante in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. La gestione della preparazione e l’attenzione ai dettagli tecnici saranno fondamentali per proseguire il percorso di crescita e raggiungere nuovi traguardi nella velocità europea.

“Speravo tantissimo di poter fare qualcosa di grande e posso dire di esserci riuscita, è quello che mi ero prefissata dall’inizio dell’anno”, ha detto Kelly Doualla al termine della gara. “In pista ero abbastanza tranquilla, sui blocchi c’era un po’ di ansia ma meglio così perché mi ha aiutato ad andare più forte. Senza il tifo degli azzurri penso che non ce l’avrei fatta. Questa vittoria se la merita anche il mio allenatore Walter Monti per tutto l’impegno che ci ha messo, è nata grazie a lui e ai miei compagni di allenamento che mi hanno sempre spronata. Per il futuro voglio andare avanti così, migliorandomi sempre di più”.

