Il TG di Sport.it del 6 dicembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 6 dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla serie A e da quello che l’anticipo clou della 14esima giornata, Inter-Como. Poi la brutta notizia che riguarda la Lazio, con l’indagine sulle minacce di morte al presidente Lotito. Quindi il mercato, con il Milan che ha bisogno di rinforzi per l’attacco. Quindi il mondiale 2026, con i dodici gironi: cosa aspetta gli Azzurri se superano i playoff. Infine gli sport invernali, con l’esordio da sogno per i colori italiani ai Mondiali di snowboard in Cina.

