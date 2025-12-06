Inter-Como: le probabili formazioni e dove vederla in tv

Inter-Como probabili formazioni, l’Inter torna a San Siro per affrontare il Como in una sfida che mette di fronte una squadra in cerca di continuità ai vertici della classifica e una neopromossa determinata a confermare quanto di buono mostrato nelle ultime uscite. I nerazzurri puntano a consolidare il proprio rendimento casalingo, mentre la formazione di Fabregas arriva al Meazza con entusiasmo e l’ambizione di giocarsela con coraggio contro un avversario di alto livello.

Tutto ciò che c'è da saper su Zielinski 🇵🇱

Nikèe Van Dijk si racconta 🎙️

Conosciamo meglio Maye 🚀

E c'è pure… D'Ambrosio 🖤💙 — Inter ⭐⭐ (@Inter) December 6, 2025

Le scelte di Chivu

L’Inter arriva alla sfida con il Como con alcuni nodi di formazione ancora da sciogliere. Sulla fascia destra resta indisponibile Dumfries, motivo per cui potrebbe essere Diouf a presidiare il ruolo da titolare. In difesa Acerbi è in ballottaggio con Bisseck per la posizione centrale del terzetto arretrato. A centrocampo torna a candidarsi per una maglia dal primo minuto Zielinski, mentre in attacco nessun dubbio sulla coppia formata da Thuram e Lautaro Martinez.

Le scelte di Fabregas

Il Como recupera Diao, che insidia la titolarità di Jesus Rodriguez sulla corsia offensiva sinistra. In avanti potrebbe essere confermato Douvikas, galvanizzato dal gol segnato al Sassuolo nell’ultima giornata. A centrocampo Da Cunha appare favorito nel duello con Caqueret, mentre in difesa torna utilizzabile Smolcic, destinato a collocarsi sul lato destro del pacchetto arretrato.

Le probabili formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Digo Carlos, Ramon, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Morata.

Dove vederla in tv

La partita tra Inter e Como sarà trasmessa in esclusiva su DAZN, con pre-partita e calcio d’inizio fissato alle 18:00. Per seguirla è sufficiente accedere all’app con le proprie credenziali e selezionare l’evento direttamente dalla homepage.

Il match sarà disponibile anche tramite il canale DAZN su Sky, dedicato agli abbonati che preferiscono il decoder satellitare.

Leggi anche: