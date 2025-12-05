Inter, Diouf si candida per una maglia e torna la ThuLa: le scelte di Chivu per il Como

L’esperimento ha funzionato e ora non è più solo una prova. Cristian Chivu è pronto a rilanciare Diouf sulla fascia destra anche nella sfida di sabato alle 18 contro il Como in campionato. Dopo il primo gol in nerazzurro contro il Venezia in Coppa Italia, l’ex Lens ha definitivamente acceso l’attenzione dell’allenatore, che ora valuta seriamente la conferma.

Da “oggetto misterioso” a opzione concreta: Diouf ha bruciato le tappe in poche settimane. Mancino adattato a destra, era già apparso brillante nel finale del derby, poi aveva trovato spazio nella trasferta di Pisa e infine la prima da titolare contro il Venezia, impreziosita dal gol. Un rendimento che ha convinto Chivu, tanto da metterlo oggi in vantaggio su Carlos Augusto e Luis Henrique.

Diversa la situazione di Dumfries. L’olandese, fermato dall’infortunio alla caviglia rimediato contro la Lazio dopo lo scontro con Zaccagni, sta rispondendo bene alle terapie. La speranza del club è di riaverlo per la sfida di Champions League contro il Liverpool, ma senza forzature.

Tra i pali tornerà Sommer. In difesa Acerbi è in vantaggio su de Vrij e Bisseck per il ruolo di centrale, con Akanji e Bastoni ai lati. A centrocampo Zielinski è favorito su Mkhitaryan e Sucic per affiancare Barella e Calhanoglu, mentre Dimarco agirà a sinistra.

Davanti, senza giri di parole, torna la ThuLa: Thuram e Lautaro di nuovo insieme dal primo minuto. Chivu vuole ripartire dalle certezze, con una fascia destra che ora ha trovato un volto nuovo e una coppia d’attacco che resta il primo vero punto fermo dell’Inter.

