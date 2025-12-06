Serie A quattordicesima giornata: dopo la parentesi dedicata alla Coppa Italia, la massima serie torna protagonista con un turno che si apre con Sassuolo-Fiorentina e si chiude con il posticipo del Bentegodi tra Verona e Atalanta. In mezzo, il match più atteso: Inter-Como, una sfida che può incidere sulla corsa Champions e che mette di fronte due tecnici in crescita come Chivu e Fabregas.

Inter, pericolo Como

La sfida del Meazza rappresenta un crocevia importante per entrambe. L’Inter di Chivu, forte dei suoi 27 punti, ospita un Como sorprendente a quota 24, guidato da un Fabregas sempre più ambizioso. Il duello si rinnova proprio lì dove, in estate, non si era concretizzato il trasferimento dello spagnolo all’Inter.

Sul piano tattico, Chivu valuta la conferma di Andy Diouf a destra dopo la buona prova contro il Venezia. Possibile spazio anche per Zielinski, con Dimarco, Calhanoglu e Barella a completare il centrocampo. In avanti, sarà ancora la ThuLa a guidare l’attacco nerazzurro.

Il Como ritrova due elementi fondamentali: Diao, recuperato dalla lesione al bicipite femorale, e Smolcic, di nuovo titolare dopo la squalifica. In attacco, Douvikas resta favorito su Morata. La partita mette inoltre di fronte il miglior attacco del torneo (28 reti dell’Inter) e una delle migliori difese (7 gol subiti dal Como, record condiviso con la Roma).

Atalanta, Krstovic dal 1′

Al Bentegodi il Verona cerca ancora la prima vittoria in campionato, mentre l’Atalanta vuole proseguire la striscia positiva dopo i successi contro Fiorentina, Genoa (Coppa Italia) ed Eintracht (Champions League).

Palladino dovrebbe lasciare a riposo Scamacca, affidandosi dal 1′ a Krstovic. Dall’altra parte, Zanetti punta sulla coppia Giovane-Orban per il reparto offensivo, ma dovrà rinunciare allo squalificato Gagliardini e all’infortunato Bradaric.

Sassuolo, contro la Fiorentina senza Berardi

Al Mapei Stadium il Sassuolo affronta una Fiorentina in crescita, in una sfida già carica di tensione per entrambe le squadre. Gli emiliani cercano ancora il primo successo della gestione Vanoli, mentre i viola sembrano aver trovato maggiore continuità.

Grosso dovrà fare i conti con l’assenza pesante di Domenico Berardi: il principale candidato a sostituirlo è Volpato. In casa Fiorentina si registra il ritorno tra i convocati di Gosens, almeno per la panchina. Davanti si rinnova il ballottaggio tra Piccoli e Gudmundsson, entrambi in lizza per affiancare Kean.

