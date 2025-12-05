Home | Roma, Gasperini ritrova Angelino: Dybala e Baldanzi tornano in gruppo

Buone notizie in casa Roma alla vigilia della trasferta di Cagliari. Gian Piero Gasperini può finalmente contare su tre rientri importanti: oltre a Paulo Dybala e Tommaso Baldanzi, torna in gruppo anche Angeliño, assente da oltre due mesi. Un recupero prezioso in un momento fitto di impegni tra campionato, Europa League e Coppa Italia.

Cassano: Gasperini non lo vedo felice alla Roma, non è carico o energico https://t.co/dJaLnYAo9s pic.twitter.com/0gu5inHTQR — teladoiotokyo (@teladoiotokyo) December 2, 2025

È arrivato il via libera definitivo dello staff medico per Angeliño, rientrato in allenamento a due giorni dalla sfida contro il Cagliari. L’esterno mancino aveva dovuto fare i conti con le complicazioni successive a una bronchite asmatica, che lo aveva tenuto ai box per oltre due mesi.

L’ultima presenza risaliva al 28 settembre, nella vittoria contro il Verona firmata dai gol di Dovbyk e Soulé. Ora Gasperini ritrova una soluzione in più sulle corsie esterne, soprattutto in vista delle inevitabili rotazioni legate agli impegni ravvicinati. Wesley sta garantendo continuità sulla fascia sinistra, ma il rientro dello spagnolo amplia in modo netto le opzioni tattiche.

Buone risposte anche da Dybala e Baldanzi, tornati regolarmente in gruppo dopo i rispettivi attacchi febbrili. L’argentino ha completato il recupero ed è pronto a rimettersi al centro del progetto offensivo giallorosso, mentre Baldanzi rappresenta un’alternativa importante tra le linee.

Tre rientri che ridanno profondità alla rosa e consentono alla Roma di affrontare la delicata trasferta di Cagliari con maggiore fiducia e soluzioni in più in ogni reparto.

Leggi anche: