Le principali notizie sportive di oggi, 4 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal tennis con il debutto vincente di Jannik Sinner al Masters 1000 di Shanghai e quello di Musetti, anch’esso vincente. Ancora Sinner, ma sul fronte dei guadagni: Jannik è il numero uno al mondo. Passiamo poi ai motori per parlare della doppia impresa di Marco Bezzecchi in Indonesia, sprint race e pole. Chiudiamo con la Formula 1 e la giornata nera della Ferrari a Singapore.
Il TG di Sport.it del 4 ottobre 2025
Rocco Placanica 4 Ottobre 2025