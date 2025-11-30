Le principali notizie sportive di oggi, 30 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calcio e dal caos nei minuti finali di Milan-Lazio, finita poi 1-0 per i rossoneri con la revoca del rigore assegnato in un primo momento alla Lazio. Poi la Juventus che torna a vincere in casa battendo il Cagliari con la doppietta di Yildiz, ma la squadra deve fare i conti con l’infortunio di Vlahovic. Poi ancora calcio con il Como, dove il tecnico Fabregas predica calma dopo il “volo” al quarto posto in classifica. Infine i motori con una bellissima notizia per i colori italiani: Leonardo Fornaroli è campione del mondo di Formula 2.
Il TG di Sport.it del 30 novembre 2025
Rocco Placanica 30 Novembre 2025