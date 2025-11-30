Milan-Lazio 1-0: decide Leão, rossoneri in vetta almeno per una notte

Milan-Lazio 1-0, Il Milan batte la Lazio 1-0 nel quinto anticipo della 13ª giornata di Serie A e si prende la vetta solitaria, almeno fino alla sfida tra Roma e Napoli. A San Siro i rossoneri soffrono nel primo tempo, ma crescono nella ripresa e trovano il gol decisivo con Leão, al termine di un’azione splendida in velocità.

Another three points secured at home! ✅



Brought to you by @Bitpanda_global pic.twitter.com/qxDCXGd5Su — AC Milan (@acmilan) November 29, 2025

Primo tempo sottotono: Maignan salva il Milan

La squadra di Allegri approccia male il match: ritmi bassi, poche idee e tanta imprecisione nella costruzione. La Lazio ne approfitta e crea almeno un paio di situazioni pericolose, trovando sulla sua strada un Maignan in formato gigante.

Il portiere francese tiene a galla il Milan con due interventi decisivi che impediscono ai biancocelesti di prendersi il vantaggio in una prima frazione chiaramente non all’altezza della striscia positiva rossonera.

Ripresa di tutt’altra intensità: Leão sblocca il match

Nella ripresa cambia tutto: il Milan alza il ritmo, alza il baricentro e inizia a giocare con maggiore aggressività. Il gol arriva dopo pochi minuti su un’azione corale perfetta: Tomori spinge sulla sinistra, serve un pallone teso al centro e Leão anticipa la difesa, firmando da due passi l’1-0.

Un guizzo da attaccante vero, che indirizza la partita e accende San Siro.

Finale incandescente: caos in panchina e Var decisivo

Dopo il vantaggio i rossoneri entrano in modalità gestione e non concedono quasi nulla alla Lazio fino agli ultimi minuti di gioco, quando un contatto in area tra Pavlovic e Marusic richiama l’arbitro Collu al monitor.

Ne nasce il caos: proteste vibranti, panchine fuori controllo, espulsioni per Allegri e per Ianni, vice di Sarri. Dopo una lunghissima revisione video, il tocco di mano di Pavlovic viene giudicato non punibile per il fallo precedente subito dal difensore biancoceleste.

Dodicesimo risultato utile consecutivo: Milan in vetta

Il Milan non trova il raddoppio, ma porta a casa tre punti fondamentali, il dodicesimo risultato utile consecutivo e soprattutto il primo posto, almeno fino al big match dell’Olimpico.

Ora lo sguardo va proprio a Roma-Napoli: un risultato favorevole potrebbe confermare la vetta solitaria dei rossoneri e dare ulteriore slancio alla corsa scudetto.

Leggi anche: