Genoa-Verona 2-1: rimonta firmata Colombo e Thorsby, primo successo interno per De Rossi dopo 239 giorni

Genoa-Verona 2-1, il Grifone Daniele De Rossi ritrova il successo a Marassi dopo ben 239 giorni e lo fa nel momento più delicato della stagione, ribaltando il Verona e conquistando tre punti fondamentali in chiave salvezza. Finisce 2-1 per i rossoblù, con rimonta costruita tra la fine del primo tempo e l’inizio della ripresa. Per l’Hellas, invece, arriva l’ennesimo ko: la squadra di Zanetti resta ultima a quota 6 punti, condividendo il fondo della classifica con la Fiorentina.

⏹️ FT | Genoa 2-1 Verona pic.twitter.com/ob5C5DJKmh — Genoa CFC (@GenoaCFC) November 29, 2025

Verona avanti con Belghali, poi la risposta del Grifone

La sfida parte subito con ritmi alti e con un Verona più brillante nelle prime combinazioni offensive. Il vantaggio gialloblù al 21’ nasce da un’azione pulita: Mosquera serve in area Belghali, che anticipa la difesa e firma il tap-in dell’1-0.

Gli scaligeri perdono poco dopo Bradaric per infortunio e sprecano un paio di occasioni per raddoppiare. Il Genoa resta agganciato alla partita e al 40’ costruisce l’azione del pari: Vitinha combina nello stretto con Colombo, che davanti a Montipò non sbaglia e rimette tutto in equilibrio.

Thorsby completa la rimonta: Marassi esplode

Nella ripresa il Grifone entra in campo con un altro spirito, sospinto dal pubblico e da un De Rossi molto attivo in panchina. Il forcing porta frutti al 62’: su un primo cross di Martin è Østigård a colpire il palo, poi l’azione prosegue e Marcandalli rimette al centro per Thorsby, che di testa batte Montipò e firma il 2-1. È la giocata che cambia il match: De Rossi passa al 3-5-1-1, blinda il centrocampo e abbassa il baricentro per proteggere un risultato pesantissimo.

Hellas generoso ma impreciso: Leali salva il risultato

Il Verona reagisce con orgoglio, spinto dall’urgenza della classifica. Due volte Orban sfiora il gol del pareggio, ma un Leali non impeccabile nella forma quanto efficace nella sostanza gli nega la gioia. Nel finale spreca anche Giovane, confermando una tendenza che sta condannando gli scaligeri: produzione offensiva discreta, punti quasi zero.

Classifica: Genoa fuori dalla zona rossa, Hellas sempre più giù

Il successo permette al Genoa di salire a +1 su Pisa e Lecce, uscendo momentaneamente dalla zona retrocessione. Per De Rossi arriva così la prima vittoria interna della sua gestione, accompagnata dai cori di un Marassi finalmente in festa.

All’opposto il Verona scivola nell’abisso: ultimo posto a pari punti con la Fiorentina, distacco di 4 lunghezze dalla terzultima e una crisi che sembra sempre più profonda. La squadra di Zanetti gioca, crea, arriva al tiro, ma continua a raccogliere pochissimo. Per il Genoa una giornata da ricordare; per l’Hellas, un’altra che pesa come un macigno.

Leggi anche: