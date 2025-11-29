Serie A, gli anticipi del sabato: riflettori su Milan-Lazio, apre Juventus-Cagliari

Il sabato di Serie A propone un programma ricco e ad alta tensione, con due sfide che potrebbero incidere in modo rilevante sulla classifica. Da un lato la Juventus, chiamata a ritrovare i tre punti in campionato contro un Cagliari in lotta per la salvezza; dall’altro il Milan, reduce dal successo nel derby e pronto a misurarsi con una Lazio in crescita per puntare, almeno per una notte, alla vetta della Serie A.

Juventus-Cagliari ore 18

Allo Stadium la squadra di Spalletti torna in campo dopo la convincente prova europea di Bodo, che ha ridato fiducia e ossigeno alla corsa Champions. In campionato, però, la vittoria manca dall’1 novembre e il margine d’errore si è ridotto: la Juventus ha già lasciato sulla strada punti pesanti e davanti la concorrenza per il quarto posto è affollata.

Contro il Cagliari, Spalletti dovrebbe optare per una formazione più tradizionale nei nomi, rinviando eventuali variazioni di sistema. L’obiettivo è chiaro: conquistare un successo imprescindibile per non perdere contatto con la zona alta della classifica.

La squadra di Pisacane, però, arriva a Torino con la necessità di invertire la rotta. Dal 19 settembre, giorno dell’ultima vittoria a Lecce, i sardi hanno raccolto solo quattro pareggi e quattro sconfitte. Numeri che raccontano la difficoltà del momento, ma anche la fame di punti di un gruppo che proverà a rendere la serata complicata ai bianconeri.

Milan-Lazio ore 20.45

Il sabato si chiude con il big match di San Siro, dove il Milan cerca un successo che gli consentirebbe di superare momentaneamente la Roma capolista. La squadra di Allegri, rinfrancata dalla vittoria nel derby, punta a confermare il buon momento e a dimostrare di poter restare stabilmente nelle zone altissime della classifica.

La sfida con la Lazio è anche un confronto di idee calcistiche: da un lato il pragmatismo di Allegri, dall’altro la ricerca estetica del gioco firmata Sarri. Due filosofie opposte che negli anni hanno alimentato un confronto sempre intenso, anche fuori dal campo.

I biancocelesti arrivano a San Siro in crescita dopo un avvio complicato, condizionato anche dal mercato estivo deludente. Una vittoria a Milano consentirebbe alla Lazio di restare agganciata alla corsa europea più ambiziosa, trasformando una stagione partita in salita in un’opportunità di rilancio.

A San Siro, insomma, ci sono in palio punti fondamentali: il Milan sogna lo scudetto, la Lazio prova a rimettersi in carreggiata. E il sabato della Serie A promette spettacolo.

