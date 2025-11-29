Home | Como-Sassuolo 2-0: i lariani volano a -3 dalla vetta, Berardi ko e notte amara per Grosso

Como-Sassuolo 2-0. Il Como apre la tredicesima giornata di Serie A con una vittoria pesante e meritata: al Sinigaglia finisce 2-0 sul Sassuolo grazie ai gol di Douvikas e Alberto Moreno, uno per tempo. Una serata da sogno per la squadra di Fabregas, che sale a 24 punti, a sole tre lunghezze dalla Roma capolista in attesa delle gare del weekend. Per il Sassuolo, invece, arriva il sesto ko stagionale e la brutta notizia dell’ennesimo stop per Domenico Berardi, uscito per infortunio a inizio ripresa.

Il Como domina e colpisce subito

La squadra di Fabregas conferma il momento d’oro e parte forte, trovando il vantaggio già al 14’. L’intuizione del tecnico – preferire Douvikas a Morata dal primo minuto – paga subito: perfetta esecuzione da schema su calcio d’angolo, assist di Caqueret e tocco vincente del greco per l’1-0.

Nico Paz, pur senza segnare, illumina la scena con giocate di livello e impegna Muric con una rovesciata spettacolare. Il Sassuolo, invece, fatica a creare pericoli e non trova mai fluidità né negli ultimi metri né in fase di costruzione.

L’infortunio di Berardi e il raddoppio che chiude la gara

L’inizio del secondo tempo è un incubo per la squadra di Grosso. Al 51’ Berardi è costretto a lasciare il campo per un nuovo problema fisico, e due minuti più tardi arriva il raddoppio del Como: ancora protagonista Nico Paz, stavolta con un assist che mette Alberto Moreno nelle condizioni di firmare il 2-0.

Il Sassuolo prova a reagire con gli ingressi di Fadera e Moro, ma la chance più nitida capita a Volpato, che da pochi passi spreca il gol del possibile 2-1. È l’ultima opportunità per riaprire il match: il Como abbassa i ritmi, ma i neroverdi non trovano la forza per cambiare la storia della partita.

Ambizioni lariane e un Sassuolo in difficoltà

Con questo successo, i lariani si ritrovano nel gruppo di testa, mostrando continuità, gioco e una solidità che alimenta sogni sempre più concreti. Fabregas continua a sorprendere, mentre il pubblico del Sinigaglia vive un’altra serata di entusiasmo.

Per il Sassuolo la situazione resta più complessa: la squadra rimane ferma a 17 punti, nella parte sinistra della classifica ma reduce da un periodo negativo, aggravato dal nuovo infortunio di Berardi, che fa tremare Grosso in vista delle prossime sfide.