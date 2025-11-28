Juventus, ora in attacco regna l’abbondanza: Spalletti ha l’imbarazzo della scelta

La Juventus può finalmente sorridere: l’attacco bianconero ritrova protagonisti attesi e sinora rimasti sottotraccia, con Openda che si sblocca, David che rientra a pieno regime e Vlahovic che mantiene il suo ruolo centrale. Con tre punte in forma, Spalletti dispone ora di un ventaglio di opzioni che aumenta le possibilità offensive della squadra.

#Openda si è sbloccato, #David è tornato e #Vlahovic c'è: #Juve, adesso in attacco hai scelta

Dopo un periodo iniziale difficile, l’ex Lipsia ha finalmente segnato il suo primo gol con la maglia bianconera a Bødo, segnando un punto di svolta nel suo ambientamento alla Continassa. Anche David si riaffaccia da protagonista: dopo l’inizio promettente contro il Parma, aveva perso continuità sotto Tudor, ma con Spalletti ritrova spazio e incisività, ritrovando fiducia e morale. (continua dopo la foto)

Il belga ha mostrato maggiore efficacia anche a supporto di Vlahovic, che rimane il punto di riferimento dell’attacco. La sana concorrenza interna tra i tre attaccanti è già un risultato importante per Spalletti, che punta ora a costruire continuità e connessione nelle rotazioni offensive.

Juventus, finalmente l’attacco che vuole Spalletti

Il serbo ha collezionato 6 gol e 2 assist tra campionato e Champions League in 16 partite, confermandosi imprescindibile. Spalletti lo stimola costantemente, e il giocatore non esclude di riaprire i discorsi con la società sul rinnovo del contratto.

Openda e David completano il reparto: il belga può agire anche come sotto punta alle spalle di Vlahovic, mentre il canadese predilige il gioco dentro l’area di rigore. Entrambi cercano ora continuità, un fattore chiave per rendere l’attacco della Juve sempre più temibile su tutti i fronti.

Con il reparto finalmente allineato, la squadra bianconera può guardare avanti con maggiore fiducia e strategie offensive più articolate, pronte a fare la differenza in campionato e in Champions League.

