Allegri: “Pulisic è come un cruciverba”. Milan, quanti punti servono per la Champions

Alla vigilia di Milan-Lazio, Max Allegri ha parlato delle condizioni della squadra e degli obiettivi per il campionato. Il tecnico rossonero ha annunciato il probabile forfait di Christian Pulisic, fermo per un affaticamento muscolare, e la presenza di Saelemaekers, pienamente recuperato.

Il tecnico livornese, come sempre attento ai numeri, ha fissato una soglia chiara per il minimo stagionale: “Servono altri 51 punti per entrare in zona Champions. Se la quota scudetto sarà più bassa, quella per la Champions potrebbe essere il contrario”. Il Milan, al momento, è in piena lotta per il vertice, tecnicamente secondo dietro la Roma e davanti a Napoli e Inter, e punta a sfruttare la sfida tra Roma e Napoli per consolidare la propria posizione.

Allegri ha reso merito alla Lazio e al lavoro di Sarri: “Non bisogna uscire dalle prime quattro. In sette punti ci sono sette squadre, compresa la Lazio, che è sottovalutata e sta rientrando. Sarri sta facendo un ottimo lavoro, non hanno fatto mercato e hanno avuto diversi infortuni”. I rossoneri affronteranno i biancocelesti due volte in pochi giorni: prima in campionato, a San Siro sabato sera, e poi negli ottavi di Coppa Italia giovedì prossimo.

Sul fronte giocatori, Allegri ha commentato la situazione di Pulisic: “Difficilmente ci sarà. L’interpretazione di Christian è difficoltosa, è come un cruciverba. Quando gli chiedi come sta, è complicato interpretarlo, è un ragazzo d’oro”. Il talento statunitense, dopo il rigore fallito con la Juventus e il ritorno in campo tra Parma e derby, è ora fermo per un affaticamento muscolare. Saelemaekers, invece, è recuperato e sarà disponibile.

Il tecnico rossonero ha ricordato l’importanza di non lasciare nulla al caso: ogni partita va affrontata con concentrazione massima, e la priorità stagionale resta il posto in Champions League. Allegri ha già fatto i conti: per raggiungere la qualificazione serviranno altri 51 punti, soglia minima per il tecnico. La corsa allo scudetto è ancora lunga, ma il Milan vuole restare protagonista in campionato.

