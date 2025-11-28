Home | Roma, Gasperini non è contento: “Bisogna fare di più”. Ed è allarme per Koné

La Roma centra il primo successo casalingo in Europa League, battendo 2-1 il Midtjylland all’Olimpico, maGian Piero Gasperini non è completamente soddisfatto. La partita si era messa subito in discesa grazie al gol iniziale di El Aynaoui, ma il tecnico giallorosso sottolinea alcune lacune: “Non abbiamo fatto una grande partita. Mi aspettavo potessimo fare meglio sul piano tecnico”.

Gasperini evidenzia gli aspetti da migliorare: “Abbiamo palleggiato lentamente e commesso troppi errori. Peccato perché mi aspettavo di più nella fase di costruzione e di far giocare meglio gli attaccanti. Domenica contro il Napoli dovremo fare molto di più”. Nonostante ciò, il tecnico riconosce l’importanza della vittoria: “Ci migliora anche di molto la classifica, ottenuta contro un’ottima squadra”. (continua dopo la foto)

Il tecnico ex Atalanta ha riproposto in avanti la formula del falso nove, scelta anche per necessità: Ferguson ha una distorsione alla caviglia e Gasperini ha preferito farlo entrare a partita in corso. “Stasera abbiamo fatto alcune cose molto buone e altre meno”, ha aggiunto.

C’è un po’ di preoccupazione per il centrocampo: “Koné ha preso una brutta entrata sulla caviglia, ha una piccola distorsione. Vediamo nei prossimi giorni”. Per quanto riguarda Dybala, Gasperini conferma il pieno recupero dall’infortunio.

“Sta bene atleticamente. L’ho sostituito nel finale, ma poteva giocare fino al novantesimo. Come punta centrale ha avuto qualche difficoltà nel primo tempo, vedremo se continuerà in quel ruolo o agirà più da esterno”. (continua dopo la foto)

Il tecnico ha elogiato la prova di alcuni giocatori: “Ghilardi ha fatto una buona prestazione, è motivato e in ottima condizione atletica. Ha sofferto l’aver giocato poco fino adesso, ma può migliorarsi ancora sul piano tecnico. El Aynaoui è già titolare, si alterna con Cristante e Koné ed è un giocatore affidabile”.

La Roma quindi esce dalla serata con tre punti importanti, ma Gasperini chiarisce che ci sarà bisogno di più qualità, soprattutto in vista del delicato impegno di domenica contro il Napoli.

