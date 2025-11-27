Europa League, Roma-Midtjylland 2-1: El Aynaoui ed El Shaarawy firmano il successo giallorosso

La Roma conferma il suo momento positivo anche in Europa e supera il Midtjylland all’Olimpico con un 2-1 che vale il secondo successo consecutivo nel girone. La squadra di Gian Piero Gasperini controlla la gara con autorità, segna un gol per tempo e resiste nel finale al tentativo di rimonta dei danesi. A guastare la serata è solo l’infortunio alla caviglia di Manu Koné, costretto a lasciare il campo prima della mezz’ora.

Triplice fischio allo Stadio Olimpico 🔚



Vinciamo noi con i gol di El Aynaoui e El Shaarawy 👏#RomaMidtjylland #UEL pic.twitter.com/Y1jVdr8tcE — AS Roma (@OfficialASRoma) November 27, 2025

Una Roma intensa fin dai primi minuti

L’avvio è tutto giallorosso: dopo appena sette minuti arriva il vantaggio firmato da El Aynaoui, bravo a colpire di prima intenzione con una girata precisa che sorprende Olafsson. La Roma impone ritmo e controllo del gioco, mentre il Midtjylland fatica a trovare spazi. L’episodio negativo arriva al 27’, quando Koné è costretto a fermarsi per un problema alla caviglia dopo un contrasto: al suo posto entra Cristante.

I cambi di Gasperini fanno la differenza

Nella ripresa la partita resta saldamente nelle mani della Roma, che però fatica a chiuderla. Gasperini si affida allora alle energie fresche dalla panchina: l’ingresso di Bailey e El Shaarawy risulta decisivo. All’83’, proprio Bailey serve un pallone perfetto al Faraone, che insacca il 2-0 con freddezza. Sembra finita, ma all’87’ i danesi accorciano con Paulinho, bravo a sfruttare un’incertezza difensiva. Nel finale, però, la Roma gestisce con ordine e porta a casa tre punti preziosi.

Le scelte dei tecnici e il tabellino

Gasperini conferma il 3-4-2-1 con Dybala riferimento offensivo e Pellegrini-Soulé alle sue spalle. Bene la difesa, guidata da un solido Mancini, mentre El Aynaoui si conferma tra i più brillanti in mezzo al campo. Dall’altra parte, Tullberg opta per il 3-4-3, ma la sua squadra soffre il pressing romanista e crea poche occasioni fino al finale.

Tabellino

Roma-Midtjylland 2-1 (primo tempo 1-0)

Roma (3-4-2-1): Svilar; Ghilardi, Ndicka, Mancini; Celik (79′ Tsimikas), El Aynaoui, Koné (27′ Cristante), Wesley; Soulé (62′ Ferguson), Pellegrini (62′ El Shaarawy); Dybala (79′ Bailey). All. Gasperini

Midtjylland (3-4-3): Olafsson; Diao, Erlic, Bech Sorensen; Mbabu, Bravo (46′ Junior Brumado), Billing, Bak (67′ Paulinho); Castillo (60′ Andreasen), Franculino (75′ Simsir), Gogorza (46′ Osorio). All. Tullberg

Arbitro: Nikola Dabanovic (Montenegro)

Gol: 7′ El Aynaoui (R), 83′ El Shaarawy (R), 87′ Paulinho (M)

Ammoniti: Cristante, Osorio, Erlic, Bech Sorensen, Mancini

Espulsi: nessuno