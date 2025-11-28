L’Inter si compatta intorno a Lautaro: ma la difesa a zona non funziona

L’Inter si ritrova a leccarsi le ferite dopo l’ennesima sconfitta, con due problemi che risaltano: la situazione di Lautaro e una difesa a zona che non funziona. Un altro segnale evidente è arrivato a Madrid, con il colpo di testa di Gimenez che ha tagliato le gambe ai nerazzurri. La scelta di Chivu di difendere in questo modo produce più crepe del previsto.

#Inter, la difesa a zona sui calci piazzati non funziona: presi già 4 gol. In 21 partite della sua gestione, compreso il Mondiale, #Chivu ha subito diversi gol da corner. L'ultimo da Gimenez a Madrid. Mentre la stagione scorsa sono stati 7 in 59 partite pic.twitter.com/w4mIljpZvM — I fatti nostri (@Infofatti) November 28, 2025

Quest’anno l’Inter ha già incassato quattro gol da corner nelle 21 partite della gestione Chivu, considerando anche il Mondiale per Club. Lo scorso anno Inzaghi si era fermato a sette in 59 gare. Il cambio di metodo è evidente: non più marcatura a uomo, ma protezione a zona, che sul gol di Gimenez si è trasformata in una prateria aperta.

Sull’angolo del 2-1 dell’Atletico, Griezmann alza la palla, dieci nerazzurri sono dentro l’area, ben più degli uomini di Simeone, eppure Gimenez parte quasi dalla linea, si inserisce tra Akanji e Bastoni e colpisce indisturbato. Il problema non è l’attenzione, ma la gestione degli spazi: con la zona, la domanda “di chi era?” perde significato, perché la competenza è collettiva. (continua dopo la foto)

Un anno fa l’Inter si appoggiava sulla marcatura a uomo, con schemi rodati e risultati concreti. Le gare contro Barcellona e Bayern sono l’esempio perfetto: ognuno seguiva il proprio uomo, due in uscita per prevenire la battuta corta e una densità interna che rendeva difficile trovare un varco. Oggi quella solidità si è allentata, e i quattro gol presi dicono che il problema non è episodico.

Chivu lo sa e non cerca alibi: la zona può funzionare, ma richiede tempo e meccanismi più automatizzati. In questo periodo di transizione, però, qualche spiffero di troppo resta aperto.

Accanto alla questione dei piazzati, tiene banco un altro tema: le sostituzioni di Lautaro Martinez. Due uscite consecutive, derby e Madrid, hanno fatto rumore. Il gesto infastidito del capitano è stato evidente, e anche Julio Cesar, a bordocampo, ha notato che “forse ce l’aveva con il tecnico”. Ma qui il dramma non c’è.

L’anno scorso Inzaghi non aveva alternative vere e Lautaro era intoccabile. Ora Chivu ha un reparto completo, giocatori di livello, e decide di alternarli per mantenere alta l’intensità. La centralità del capitano non è in discussione: società e allenatore glielo riconoscono apertamente, lo stimano e lo considerano un punto fermo.

Il malumore di Lautaro resta dentro i confini fisiologici: nessuno sfogo, nessuna frattura. È probabile che allenatore e capitano abbiano già chiarito i propri punti di vista con tranquillità. Chivu sta guidando una fase nuova, che finora non è stata accompagnata dai risultati, e preferisce usare chi sta meglio fisicamente. (continua dopo la foto)

Anche Calhanoglu è stato sostituito due volte di fila, non per punizione ma per un problema, ancora una volta, legato alla programmazione sbagliata da parte della società: il turco non ha un “vice” ed è costretto a giocare sempre, e inevitabilmente può avere qualche calo di rendimento. Altro grave errore di valutazione di Marotta e di Ausilio.

Il vero nodo, ora, è riportare Lautaro su un binario più leggero. Ha segnato tre gol nelle ultime nove partite e uno solo nelle ultime sei di campionato. Niente di nuovo: a inizio stagione spesso fatica un po’, poi esplode. Quest’anno deve solo convivere con un ruolo che lo obbliga a condividere minuti e responsabilità.

La frustrazione è comprensibile: la parata di Maignan nel derby, palo compreso, pesa nella sua testa più di quanto sembri. Ma a Madrid, alla vigilia della gara con l’amico Julian Alvarez, aveva già chiarito: “Io gioco per la mia squadra. Il resto non mi interessa”. Parole encomiabili, da capitano. Ma ora servono i fatti.

