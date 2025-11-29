Paura in casa Juventus per Dusan Vlahović, costretto a lasciare il campo al 31’ della sfida contro il Cagliari dopo un forte dolore muscolare. L’attaccante serbo, visibilmente scosso, uscendo dal terreno di gioco avrebbe detto: “Mi sono fatto molto male”, frase che ha immediatamente allarmato compagni, staff e tifosi.

Il momento dell’infortunio

L’episodio è avvenuto poco dopo una conclusione verso la porta di Caprile. Subito dopo il tiro, Vlahović si è fermato toccandosi la parte posteriore della coscia, chiaro segnale di un possibile problema muscolare. Lo staff medico è entrato in campo e, dopo un rapido consulto, ha deciso per la sostituzione immediata. Il numero 9 ha lasciato il campo con il volto segnato dal dolore, accompagnato dai medici bianconeri, mentre lo Stadium osservava in silenzio.

I primi accertamenti e il sospiro di sollievo

La paura iniziale era quella di una lesione muscolare, ma i primi controlli hanno dato un esito più incoraggiante. Nelle ore successive, infatti, gli esami strumentali non hanno evidenziato danni gravi. Il giorno dopo, il serbo si è addirittura allenato con il gruppo, un segnale importante che lascia pensare a un sovraccarico o a un indurimento improvviso, più che a un infortunio serio.

Gestione e prospettive per le prossime gare

Nonostante l’ok dei medici, in casa Juventus prevale la prudenza. Il calendario è fitto e Vlahović rimane un pilastro dell’attacco di Spalletti: il rischio di ricadute va gestito con attenzione.

Il giocatore resta comunque a disposizione e potrà essere impiegato già dalle prossime partite, ma è possibile che lo staff tecnico valuti un minutaggio graduale per evitare sorprese.

La grande paura, almeno per ora, sembra essere rientrata. Vlahović ha evitato un infortunio serio, e la Juventus può tirare un sospiro di sollievo: il suo centravanti è pronto a ripartire, anche se con la dovuta cautela.