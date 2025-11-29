Home | Parma-Udinese 0-2: Zaniolo e Davis rilanciano i bianconeri, emiliani in affanno e mai pericolosi

Parma-Udinese 0-2, riparte la corsa dei friulani, che al Tardini superano i padroni di casa per 2-0 e tornano a vedere da vicino la zona europea. La squadra di Runjaic, reduce da due sconfitte consecutive, si presenta senza stravolgere l’assetto e trova una prestazione solida, cinica e guidata dai suoi uomini di qualità. Al contrario, gli emiliani di Cuesta incappano in un’altra giornata storta, chiusa in dieci uomini e senza reali occasioni per riaprire il match.

Zaniolo punisce Corvi: bianconeri avanti dopo 11 minuti

L’Udinese parte forte e mette subito pressione con Zaniolo, che nei primi minuti calcia alto da buona posizione. L’ex Roma si riscatta però all’11’: viene pescato in profondità da un lancio della mediana, controlla e salta un Corvi disastroso in uscita, depositando l’1-0 a porta vuota.

Il Parma prova a reagire con Valeri e Keita, ma rischia di capitolare ancora: Solet e Piotrowski sfiorano il raddoppio, confermando il dominio friulano nella prima frazione.

Cuesta cambia, ma l’Udinese colpisce in ripartenza

A inizio ripresa Cuesta inserisce Ondrejka ed Estevez, provando a dare maggiore vivacità ai suoi. Il Parma effettivamente cresce, ma si espone alle ripartenze letali dell’Udinese: Corvi evita il gol di Davis, ma non può nulla al 65’.

L’inglese si presenta in area e viene atterrato da Troilo, che commette fallo da ultimo uomo: rigore per l’Udinese ed espulsione del difensore. Dal dischetto Davis è freddissimo e firma il 2-0 che di fatto chiude la gara.

Bianconeri vicini al tris, Parma senza idee

Con l’uomo in più, l’Udinese sfiora il terzo gol prima con Buksa, poi ancora con Zaniolo, ma Corvi questa volta si supera. I ducali provano a reagire, ma l’unica conclusione degna di nota è una girata debole di Estevez: troppo poco per impensierire Runjaic.

Classifica: Parma agganciato, Udinese a -1 dall’Europa

Il Parma resta fermo a 11 punti, venendo agganciato dal Genoa e scivolando in un momento complicato. Molto diverso l’umore in casa Udinese, che sale a 18 punti e si porta a ridosso della zona europea, spinta dai suoi leader tecnici e da una prestazione finalmente convincente. Una vittoria pesante, che potrebbe segnare la svolta per i bianconeri.

