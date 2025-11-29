Juventus-Cagliari 2-1, i bianconeri tornano a vincere anche in campionato, dopo il successo in Champions contro il Bodo. La squadra di Luciano Spalletti supera il Cagliari 2-1 nella 13ª giornata di Serie A e sale a 23 punti, rilanciando le proprie ambizioni. Protagonista della serata è Kenan Yildiz, autore di una doppietta che ribalta l’iniziale vantaggio sardo firmato da Esposito.

Esposito illude il Cagliari, poi si accende Yildiz

La gara parte su ritmi bassi e molto tattici. Per oltre 25 minuti le due squadre si studiano senza affondare, poi arrivano due lampi nel giro di 120 secondi che cambiano completamente l’inerzia del match. Al 26’ Palestra supera Kostic con una grande giocata e serve Esposito, che batte Perin da posizione ravvicinata. Il tempo di riportare il pallone a centrocampo e la Juve trova subito la risposta: Thuram sfonda centralmente e manda in verticale Yildiz, che con freddezza firma l’1-1.

Gli spazi si aprono e il match diventa più vivace. Vlahović, dopo un sinistro in diagonale, avverte un fastidio e chiede il cambio: esce dolorante, sostituito da David. Caprile salva su un colpo di testa di Conceição, McKennie spreca da buona posizione, ma allo scadere del primo tempo Yildiz trova il raddoppio: sinistro chirurgico e Juve avanti 2-1.

Ripresa intensa: Perin e Caprile decisivi

Il secondo tempo si apre con due interventi provvidenziali: Caprile respinge il destro di Conceição, mentre Perin vola su un tentativo insidioso di Idrissi. Il Cagliari alza il baricentro alla ricerca del pari, ma la Juve gestisce con ordine il possesso e sfrutta le transizioni. I bianconeri sfiorano più volte il tris con Koopmeiners e ancora con Conceição, mentre dall’altra parte Felici e Gaetano provano a impensierire Perin, trovando però sempre il portiere juventino attento.

Spalletti trova la sua prima vittoria allo Stadium

Nel finale la Juventus chiude gli spazi, controlla il ritmo e porta a casa la prima vittoria casalinga dell’era Spalletti. Tre punti pesanti che, dopo settimane complicate, riportano fiducia e compattezza in un gruppo che sembra in crescita. Il Cagliari, generoso ma poco concreto, resta a caccia di un successo che manca da settembre. La Juve, invece, guarda avanti con rinnovato entusiasmo e con un Yildiz sempre più decisivo.

