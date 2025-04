Il TG di Sport.it del 3 aprile 2025

Dal calcio allo sci, ecco le principali notizie sportive della giornata di oggi:



Partiamo con le ultime in casa Roma. Il club giallorosso è alla ricerca di un nuovo allenatore, ma la pista che porta a Gian Piero Gasperini sembra raffreddarsi a causa delle elevate richieste del tecnico. In pole position c’è ora Maurizio Sarri, anche se il suo recente passato sulla panchina della Lazio lascia più di qualche perplessità tra i tifosi romanisti. Restano in corsa anche Stefano Pioli e Massimiliano Allegri, nomi che circolano insistentemente nei corridoi di Trigoria.



Passiamo ora alla Coppa Italia, con la semifinale d’andata disputata ieri sera. L’Inter conferma la propria superiorità sul Milan nonostante il pareggio nell’ultima sfida tra le due squadre. Tuttavia, secondo Paolo Condó, intervenuto nel post partita, il divario tecnico tra le due formazioni non è così netto come suggerisce la classifica di Serie A. A fare la differenza sarebbero state soprattutto le diverse strategie dirigenziali adottate dai due club.



Dal calcio al tennis. Parla Umberto Ferrara, ex preparatore atletico di Jannik Sinner, dopo il caso Clostebol. Ferrara racconta le difficoltà vissute a causa delle accuse che hanno compromesso la sua carriera e la sua reputazione. Tuttavia, sottolinea la maturità dimostrata da Sinner nell’affrontare la situazione con lucidità e professionalità.



In Formula 1, continua il momento difficile per la Ferrari. Il team di Maranello si prepara alla prossima gara di Suzuka, dove non vince da ben 21 anni. La scuderia spera di ottenere risposte importanti su una monoposto che finora non ha rispettato le aspettative.



Chiudiamo con lo sci. Paura per Federica Brignone, caduta durante i campionati italiani di gigante. L’atleta è stata trasportata in ospedale e rimane sotto osservazione. Il mondo dello sci segue con apprensione gli aggiornamenti sulle sue condizioni.