Il TG di Sport.it del 28 marzo 2025

Bentornati al consueto appuntamento con l’informazione sportiva del TG di Sport.it. Ecco le notizie principali di oggi:



Partiamo dalla Juventus che, con l’arrivo di Igor Tudor, cerca un deciso cambio di rotta per concludere al meglio questa complicata stagione, già a partire dalla sfida di sabato contro il Genoa. La speranza della squadra è tutta riposta nel centravanti Dusan Vlahovic, nuovamente al centro del progetto, e nella ricerca di una rinnovata solidità difensiva, indispensabile per raggiungere l’obiettivo quarto posto.



A Milano, sponda Inter, importante tentativo di mercato da parte dell’Al Hilal, che ha presentato una maxi offerta per Nicolò Barella. La società nerazzurra, però, d’accordo con lo stesso giocatore, ha subito risposto in maniera decisa ribadendo che il centrocampista sardo è un elemento imprescindibile e assolutamente incedibile per il club.



Nel mondo del Tennis, si conclude l’avventura al Masters 1000 di Miami per Matteo Berrettini e Jasmine Paolini. Entrambi gli italiani escono dal torneo dopo le rispettive sconfitte contro Taylor Fritz e Aryna Sabalenka, ma le ottime prestazioni offerte lasciano comunque sensazioni positive per il prosieguo della stagione.



In Formula 1, momento delicato per Max Verstappen, che sembra non riuscire a ottenere dalla sua vettura Red Bull le performance attese. Le recenti difficoltà tecniche stanno alimentando dubbi sul futuro del campione olandese, che potrebbe iniziare a guardarsi intorno qualora la situazione non dovesse migliorare rapidamente.