Il TG di Sport.it del 26 aprile 2025

Le principali notizie sportive di oggi nel TG di Sport.it. Iniziamo dal calcio e dalla partita omaggio per Papa Francesco, annunciata oggi dal presidente FIFA Infantino. Poi ancora il calcio con il Lecce che non vuole giocare la partita con l’Atalanta per via del lutto che ha colpito la società. E ancora l’Inter, con il punto sulla stagione in un momento non brillante per i nerazzurri. Chiudiamo con il tennis e i fratelli Berrettini, Matteo e Jacopo, che si ritroveranno a giocare insieme agli Internazionali d’Italia.